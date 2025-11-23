هل يجوز جمع الصلوات بسبب الدروس الخصوصية؟.. أمين الفتوى يجيب

هل يجوز جمع الصلوات بسبب حضور الدروس الخصوصية أو العمل؟.. سؤال تلقاه وأجاب عنه الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا الرأي الشرعي في تلك المسألة.



في رده، أكد أمين الفتوى أن الجمع بين الصلوات المفروضة لا يجوز إلا بعذر شرعي كالمرض أو السفر أو اضطرار شديد، وأن حضور الدروس لا يعد عذرًا دائمًا للجمع.



وأوضح فخر، خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أن الطالب يجب أن يرتب وقته لأداء الصلاة في وقتها، مع التأكيد على أهمية الوضوء قبل الخروج من البيت، ليكون دائمًا مستعدًا للصلاة عند الأذان، سواء كان في المدرسة أو أي مكان آخر.



وأضاف أن تنظيم الوقت بما يضمن أداء الصلاة لا يتعارض مع الدراسة أو العمل، بل بالعكس، فإن المحافظة على الصلاة تُبارك الوقت والجهد والدراسة، وتزيد البركة في الرزق والحياة اليومية.



وأشار إلى أن الطالب يمكنه الاستئذان لأداء الصلاة في خمس إلى سبع دقائق أثناء الدرس، ثم العودة لإكماله، مؤكداً أن الجمع طوال السنة بغير عذر شرعي غير جائز، بينما يمكن الاستثناء مرة أو مرتين في حالات طارئة أو اضطرار شديد.







اقرأ أيضًا:



هل غرامة التأخير في سداد الأقساط ربا محرم؟.. أمين الفتوى يوضح





خالد الجندي: الكفر بالله 3 أنواع.. وأصحاب هذا النوع "أستاذهم إبليس"





هل دخل الشقق والمحلات المؤجرة عليه زكاة؟.. أمين الفتوى يوضح 3 شروط



