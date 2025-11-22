كتب- محمد قادوس:

أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر الشريف، أن فهم بلاغة النبي ﷺ في تحريمه للصيد وقطع الشجر واختلاء الخلاء في مكة والمدينة يكشف عن أسلوبه الفريد في التعبير، مشيرًا إلى أن الألفاظ العامة لا تعني العموم الكامل، وإنما المضمون المقصود يتضح عند التدبر وفهم المضاف المحذوف.

وأوضح داود خلال حلقة برنامج "بلاغة القرآن والسنة"، المذاع على قناة" الناس": أن الحديث الشريف: «اللهم إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة» يدل على أن التحريم لم يشمل مكة والمدينة كلها بمعنى الحصر، بل يشمل محاور محددة، وهي الصيد والشجر والخلاء، والتي حُذف ذكرها في السياق لتأكيد الفصاحة والبلاغة.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن النبي ﷺ وقع التحريم على مكة والمدينة على وجه العموم لتبرز عظمة حرمتها، موضحًا أن من استحل شيئًا من صيد مكة أو خلائها أو شجرها فكأنما استحل مكة كلها، وكذلك في المدينة المنورة، مشددًا على أن هذا الأسلوب البلاغي يربط المسلم بالحرمة ويغرس في قلبه الانضباط والوعي الكامل بأهمية احترام هذه الأماكن المقدسة.

وأكد على أن هذا الأسلوب من البلاغة النبوية ﷺ يُعد فيضًا من فيض بلاغته، حيث استخدم التعبير العام ليجعل التحريم أشمل وأعمق أثرًا في النفوس، مشيرًا إلى أن التدبر في مثل هذه المواضع يفتح آفاقًا واسعة لفهم حكمة النبي ﷺ في مخاطبة أمته وتعليمهم الالتزام بالحرمة والقداسة.

