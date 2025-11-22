موعد أذان وصلاة الظهر اليوم السبت 22 نوفمبر .. ودعاء بعد ختم الصلاة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم السبت 22 نوفمبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الظهر، اليوم السبت 22 نوفمبر، في تمام الساعة 11:41 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم السبت 22 نوفمبر:

الفجر 4:55 ص

الشروق 6:26 ص

الظُّهْرِ 11:41 ص

العصر 2:36 م

المغرب 4:56 م

العشاء 6:17 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم بشرني بما يسرني، وكف عني ما يضرني، وثبت يقيني، وارزقني حلالاً يكفيني، وابعد عني كل شيء يؤذيني..

اللهم أعطنا من خير ما تعطي السائلين واحفظ لنا أحبابنا يا خير الحافظين..

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير..

اللهم صلّ وسلم على وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.. اللهم آمين يارب العالمين.