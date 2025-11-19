هل أعمال النحت والرسم حرام؟.. أمين الفتوى يحسم

حسم الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الرأي الشرعي في مسألة النحت والرسم، وهل يتضمن عملهما أي شبهة شرعية تحرم أداءهما، وذلك خلال وده على سؤال تلقاه من شخص يقول: هل النحت والرسم حلال أم حرام؟.

وفي بيان الرأي الشرعي في النحت والرسم، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن الرسم والنحت من الفنون والأمور المباحة في الشريعة الإسلامية، بشرط عدم استهداف ما حرمه الشرع.

وأضاف أن النصوص التي وردت في تحريم التصاوير، بحسب العلماء المحققين، كانت مقصورة على صناعة التماثيل الكاملة التي يكون الغرض منها: التقديس، أو محاكاة خلق الله، أو العبادة. وأكد أن ما عدا هذه الأمور الثلاثة، فهو جائز شرعًا ولا حرج فيه، وبالتالي، فإن شغل النحت أو الرسم، سواء كان في صناعة مجسمات لأشخاص أو حيوانات أو بورتريهات، وكل ما شابه ذلك من أعمال فنية، جائز شرعًا لانتفاء أسباب التحريم المذكورة.

وختم الدكتور محمود شلبي مؤكدًا أن الأمر كله يعتمد على النية والغرض من العمل، فطالما لم يكن الغرض تقديسًا أو عبادةً، فالعمل مباح في الإسلام.

