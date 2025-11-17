إعلان

أسامة قابيل يفجر مفاجأة: هل الطلاق عبر السوشيال ميديا يقع فعلاً؟

كتب : محمد قادوس

07:00 م 17/11/2025

الدكتور أسامة قابيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


أكد الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، أن الطلاق عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل الواتساب والسوشيال ميديا لا يُعتبر طلاقًا إلا إذا كان اللفظ صريحًا وكان الزوج قد نوى الطلاق.


وقال الدكتور أسامة قابيل، خلال حواره ببرنامج "من القلب للقلب"، المذاع على قناة "mbcmasr2" عندما يستخدم الزوج السوشيال ميديا للتواصل، يجب أن يكون اللفظ صريحًا وموجهًا بشكل مباشر للزوجة، مثل قوله 'أنا طلقتك'، لأن الطلاق لا يكون إلا إذا كانت النية واضحة واللفظ صريحًا".


وأضاف، أن الطلاق لا يقع بمجرد نشر بوست أو ستوري على السوشيال ميديا، خاصة إذا كان اللفظ عامًا أو غير موجه بشكل مباشر للزوجة، موضحا أن: "إذا قال الزوج 'أنا طلقت' بشكل عام، فهذا لا يُعتبر طلاقًا، بل يجب أن يكون اللفظ موجَّهًا مباشرة إلى الزوجة"


وتحدث قابيل عن مسألة سوء الفهم التي قد تنشأ من وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه إذا شعرت الزوجة بأنها تم الطلاق من خلال أحد هذه المنصات، يجب عليها أن تسأل زوجها عن نيته بوضوح.


وناشد الأزواج بالحذر عند استخدام السوشيال ميديا في الأمور الشخصية، محذرًا من أن هذه المنصات قد تخلق مشكلات غير مقصودة.


وفيما يخص العلاقات الأسرية بشكل عام، شدد قابيل على أن الطلاق ليس نهاية المطاف، بل هو خيار يجب النظر إليه بعناية، قائلًا: "الطلاق ليس نهاية، بل بداية لفرصة جديدة للتغيير والنمو الشخصي، ولكن يجب أن نعود دائمًا إلى الأساسيات في العلاقات الزوجية: إما أن تُمسكوا بمعروف أو تُسرحوا بإحسان".


كما دعا الأزواج إلى التحلي بالرحمة والاحترام المتبادل في حياتهم الزوجية، مؤكدًا أن المودة والرحمة هما أساس العلاقة بين الزوجين، وأن الطلاق يجب أن يُنظر إليه من منظور أوسع بعيدًا عن التصورات الاجتماعية الخاطئة التي قد تسيء لفهم الشرعية الدينية.


لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

السوشيال علماء الأزهر الشريف الطلاق

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
صوتك مؤثر.. وزير الصحة يدعو مجدي الجلاد لتبني حملة "قلبك أمانة" إعلاميًّا
قرار عاجل من التعليم بشأن صرف حافز المعلمين- (تفاصيل)
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر بحلول التعاملات المسائية
الوطنية للانتخابات: أي تجاوز حدث ولو في لجنة فرعية سيتم إلغاء نتائج الدائرة
هل تنهي أسعار الذهب 2025 على مستويات قياسية جديدة؟ رئيس الشعبة يجيب
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو