هاني تمام: برنامج "دولة التلاوة" جمع المصريين حول كتاب الله

أكد الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، أن برنامج "دولة التلاوة" يمثل خطوة عظيمة أعادت للقراءة المصرية ريادتها وهيبتها التي عُرفت بها عبر العقود، مشيرًا إلى أن المسابقة الحالية أبرزت عظمة المصريين وريادتهم في قراءة القرآن الكريم، واستحضرت أسماء كبار القراء الذين صنعوا تاريخ التلاوة، مثل الشيخ محمد رفعت والمنشاوي والحصري ومصطفى إسماعيل وغيرهم ممن "ملأوا الدنيا قرآنًا وعلّموا الناس كتاب الله".

وأوضح تمام خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة" الناس": أن البرنامج "جمع كل المصريين حول القرآن" وأعاد حضور التلاوة في قلوب الناس، موجها الشكر لوزارة الأوقاف والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على هذا المشروع الذي وصفه بأنه "محترم وجليل ويعيد لمصر مكانتها في محراب التلاوة".

وانتقل تمام للرد على الشبهة المتعلقة بحديث النبي- صلى الله عليه وسلم- حول "نقصان عقل المرأة"، مؤكدًا أن البعض يقتطع النص من سياقه ويتعامل معه وكأنه ذمٌّ للمرأة، بينما الحديث في حقيقته مدحٌ لها وليس انتقاصًا منها، موضحا أن النبي أثبت كمال عقل المرأة حين وصف السائلة بأنها "جزلة" أي عاقلة راشدة.

وبيّن أن نقصان العقل الوارد في الحديث مرتبط بمواقف تتغلب فيها العاطفة على التفكير، وهو أمر فطري أودعه الله في النساء لحِكم عظيمة تتعلق بالرحمة والتربية، وليس نقصًا ثابتًا أو صفة دائمة.



وحول شهادة المرأة، أوضح أن مساواة شهادتها بنصف شهادة الرجل وردت في سياق المعاملات المالية فقط نظرًا لطبيعة الخبرة في ذلك العصر، مشيرًا إلى أن القرآن نفسه بيّن العلة بقوله: "أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى".

وأضاف أن المرأة كاملة التكليف الشرعي؛ فلو كانت ناقصة العقل على الإطلاق لما كُلِّفت بالصلاة والصوم والحج والزكاة.

ولفت إلى أن هناك مجالات لا تُقبل فيها شهادة الرجال أصلًا، مثل مسائل النساء الخاصة كالرِّضاع والحيض، وهو ما يؤكد أن الشهادة تتعلق بالخبرة والدراية لا بانتقاص قيمة المرأة.



اقرأ ايضًا:

هل الهدايا الذهبية المقدمة للأطفال يجوز للآباء التصرف فيها؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)

أمين الفتوى يوضح مواصفات حجاب المرأة الشرعي: 3 شروط أساسية

هل ثواب الصدقة يصل للمتوفى؟.. الإفتاء تجيب بالحديث الشريف