

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن صلاة الاستخارة لا تؤدى ثلاث مرات فقط كما يعتقد البعض، موضحًا أن الاستخارة تستمر إلى أن يتم الأمر أو يتوقف، فهي علاقة بين العبد وربه، وليست محددة بعدد أيام معين.



وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة" dmc": أن نتيجة الاستخارة ليست منامًا أو رؤيا كما يظن كثير من الناس، بل تكون في تيسير الأمر أو صرفه، قائلًا: "ربنا بيوريك نتيجة استخارتك بالفعل، مش في المنام، إنما في تيسير الطريق أو توقفه".



وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إلى أن الله سبحانه وتعالى يحب تكرار المدح والثناء عليه، موضحًا أن تأخير الإجابة أحيانًا يكون لحكمة إلهية، حتى يكرر العبد الدعاء ويزيد في الثناء على الله، مشيرًا إلى أن "المدح بعد المدح" علامة محبة من الله لعبده.



وأضاف الجندي أن الله يؤخر إجابة الدعاء أحيانًا لتكرار الطلب، وأن هناك رقمًا أو عددًا معينًا — لا يعلمه أحد — عنده يرضى الله فيه عن عبده ويستجيب له، قائلًا: "ما نعرفش هو كام، بس ده العدد المبارك، وربنا بقدرته يستجيب عند رقم معين من الدعاء."



وأوضح أن الأنبياء تعاملوا مع هذا المعنى في علاقتهم بالله، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ حين قال للرجل الذي سأله: «كم أجعل لك من صلاتي؟»، فأجابه النبي: «ما شئت، فإن زدت فهو خير لك»، حتى قال الرجل: «أجعل لك صلاتي كلها»، فقال ﷺ: «إذاً تُكفى همك ويُغفر ذنبك».



وأكد الجندي أن هذا الحديث يُبرز معنى "العدد المبارك" الذي يتحقق عنده القبول والرضا الإلهي، داعيًا المسلمين إلى الإلحاح في الدعاء، والإكثار من الثناء على الله، والثقة بحكمته في توقيت الاستجابة.







