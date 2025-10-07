موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة
كتب : مصراوي
اذان الفجر
مصراوي:
الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.
وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الثلاثاء، الموافق 7 أكتوبر.
وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الفجر، اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر، في تمام الساعة 5.25 ص، ويأتي موعد الشروق في تمام الساعة 6:52 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.
مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر:
الفجر 5:25 ص
الشروق 6:52 ص
الظُّهْرِ 12:43 م
العصر 4.03 م
المغرب 6:33 م
العشاء 7:50 م
ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:
• اللهم طهر قلبي واستر عني واغفر ذنبي واشرح صدري واحفظ أحبتي واكفني شر ما في الغيب واختم بالباقيات الصالحات أعمالي.
• اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك.
• أستغفر الله العظيم من كل ذنب لي ولأهلي وأقربائي وجيراني وللمسلمين وذرياتنا.
• اللهم سخر لي خيار خلقك وابعد عني شرارهم برحمتك يا عالم ما في الصدور.
• اللهم إني أسألك علما نافعاً ورزقا طيباً وعملا متقبلاً.
• اللهم أبسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك.
• يا رب نسألك التوفيق والسداد من حيث لا نحتسب وافتح لنا فتحاً مبيناً.