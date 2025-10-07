موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الثلاثاء، الموافق 7 أكتوبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الفجر، اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر، في تمام الساعة 5.25 ص، ويأتي موعد الشروق في تمام الساعة 6:52 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر:

الفجر 5:25 ص

الشروق 6:52 ص

الظُّهْرِ 12:43 م

العصر 4.03 م

المغرب 6:33 م

العشاء 7:50 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

• اللهم طهر قلبي واستر عني واغفر ذنبي واشرح صدري واحفظ أحبتي واكفني شر ما في الغيب واختم بالباقيات الصالحات أعمالي.

• اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك.

• أستغفر الله العظيم من كل ذنب لي ولأهلي وأقربائي وجيراني وللمسلمين وذرياتنا.

• اللهم سخر لي خيار خلقك وابعد عني شرارهم برحمتك يا عالم ما في الصدور.

• اللهم إني أسألك علما نافعاً ورزقا طيباً وعملا متقبلاً.

• اللهم أبسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك.

• يا رب نسألك التوفيق والسداد من حيث لا نحتسب وافتح لنا فتحاً مبيناً.