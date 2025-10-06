موعد أذان وصلاة المغرب اليوم 6 أكتوبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الإثنين ، الموافق 6 أكتوبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة المغرب، اليوم الإثنين 6 أكتوبر، في تمام الساعة 6:34 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الإثنين 6 أكتوبر:

الفجر 5:25 ص

الشروق 6:51 ص

الظُّهْرِ 12:43 م

العصر 4.04 م

المغرب 6:34 م

العشاء 7:51 م

ومن صالح الدعاء بعد ختم الصلاة بالأذكار الواردة:

في المسند عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا صلى الصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير عشر مرات، كن كعدل أربع رقاب، وكتب له بهن عشر حسنات، ومحي عنه بهن عشر سيئات، ورفع له بهن عشر درجات، وكن له حرسًا من الشيطان حتى يمسي، وإذا قالها بعد المغرب فمثل ذلك. قال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف ـ وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن صحيح.

وأما قراءة الإخلاص والمعوذتين: فعن عقبة بن عامر ـ رضي الله عنه ـ قال: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ الْمُعَوِّذَاتِ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ. رواه النسائي في السنن، وصححه الألباني.

وفي سنن أبي داود، والترمذي، والنسائي: قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تمسي، وحين تصبح ثلاث مرات، تكفيك من كل شيء. وصححه الألباني.