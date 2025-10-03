كتب - علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم سماع المصلين لخطبة الجمعة من جهاز الراديو، وذلك خلال ردها على سؤال تلقته في وقت سابق، من شخص يقول: يوجد في قريتنا جامعٌ بدون إمامٍ ولا مقرئ. فهل يجوز سماع القرآن والخطبة من جهاز الراديو، وتكون الصلاة بعد الخطبة؟

وفي بيان الرأي الشرعي في تلك المسألة، أوضح فضيلة المفتي الأسبق الشيخ حسنين محمد مخلوف، أنه ورد في الحديث كما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِى أُصَلِّي»، ولم يصلِّ عليه السلام الجمعةَ إلا في جماعة، وكان يخطب خطبتين يجلس بينهما كما رواه البخاري ومسلم.

وأوضح فضيلة المفتي الأسبق أنه لذا انعقد الإجماع على أنها لا تصحُّ إلا بجماعة يؤمُّهم أحدهم كما ذكره الإمام النووي في "المجموع"، وقال ابن قدامة في "المغني": [الْخُطْبَة شَرْطٌ فِي الْجُمُعَةِ، لَا تَصِحُّ بِدُونِهَا] اهـ، وانعقد إجماع الأئمة الأربعة على ذلك.

وعلى هذا، يختم الشيخ حسنين مخلوف فتواه، عبر بوابة الدار الرسمية، قائلًا: لا تصح صلاة الجمعة في هذه القرية المسؤول عنها بدون إمامٍ ولا خطبةٍ، ولا يكفي في ذلك سماعُ الخطبة وحركات الإمام من المذياع.. والله سبحانه وتعالى أعلم.

