عالم بالأوقاف يوضح طرق مواجهة الغضب

كتب : محمد قادوس

11:56 ص 28/10/2025

الغضب

أكد الدكتور أسامة فخري الجندي، من علماء وزارة الأوقاف، على أهمية الصبر وضبط النفس في مواجهة المواقف الصعبة والتعامل مع الأشخاص سريع الغضب، مشيرًا إلى أن الصبر عبادة عظيمة أجرها عند الله غير محدد.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن من يتحلى بالصبر يروض نفسه على كظم الغيظ وعدم الانفعال، مستشهدًا بأمثلة من حياة الأنبياء، مثل سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى عليهما السلام، الذين واجهوا المواقف الصعبة بصبر وإيمان، وقال الله تعالى: "وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب".

وأشار العالم بالأوقاف إلى أن الصبر لا يعني الضعف، بل هو قوة الروح وضبط النفس، موضحًا أن الغضب ردة فعل طبيعية تجاه الألم أو الإيذاء، لكن الشرع الشريف يحث على ضبط الجوارح والحفاظ على الهدوء وعدم الرد بالإيذاء، مستشهدًا بسيرة النبي ﷺ الذي أبرز قوة كظم الغيظ والتغلب على الظلم بالهدوء والسيطرة على النفس.

وأكد أن الإنسان الذي يتعلم الصبر ويعود نفسه على كظم الغيظ يتحكم في انفعالاته ويصل إلى درجة الحلم والرصانة، مما يعود بالنفع عليه وعلى مجتمعه، مشيرًا إلى أن هذه الفضيلة تحتاج تدريبًا مستمرًا ووعيًا بالقيم الإسلامية التي تحث على ضبط النفس .

الدكتور أسامة فخري الجندي

