هل يجب احتساب عروض التجارة ضمن زكاة المال؟ عضو مركز الأزهر تجيب

محمد قادوس

أجابت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال حول كيفية احتساب زكاة المال عند وجود عروض تجارة وأموال متنوعة، موضحة القواعد الشرعية المتعلقة بذلك.

وأضافت ابراهيم، خلال حوارها برنامج "حواء"، المذاع على قناة" الناس": أن المال المخصص لعروض التجارة إذا لم يكمل نصاب الذهب أو النقود لا يترتب عليه إخراج الزكاة.

وأوضحت عضو مركز الأزهر، إن الشرط هنا يشمل الجمع بين المال النقدي وعروض التجارة؛ فإذا اكتمل النصاب سواء بالمال وحده أو بعروض التجارة وحدها، يصبح على الشخص وجوب إخراج الزكاة.

وبينت مثالًا عمليًا:" لو معي 50 جرام ذهب نقدًا، وقيم عروض التجارة لدي 40 جرام ذهب، يصبح المجموع 90 جرام، هنا يبلغ النصاب ويجب إخراج 2.5% من المجموع".

وأكدت إبراهيم أن الزكاة تطبق بنفس النسبة سواء على المال النقدي أو على عروض التجارة، مشيرة إلى أن النتيجة النهائية واحدة، حيث تُعتبر جميع الأموال من نفس النوع فتُخرج عنها الزكاة بنسبة 2.5%.

