موعد أذان وصلاة المغرب اليوم الجمعة 24 أكتوبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الجمعة، الموافق 24 أكتوبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة المغرب، اليوم الجمعة 24 أكتوبر، في تمام الساعة 6:15 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 24 أكتوبر:

الفجر 5:36 ص

الشروق 7.03 ص

الظُّهْرِ 12:39 م

العصر 3.50 م

المغرب 6:15 م

العشاء 7:33 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:



اللهٰم ارزقنا صحبة الأخيار وخصال الأطهار والتوكل عليك يا عزيز يا جبار، وارزقنا الصحبة من الأتقياء الأنقياء التي تعيننا على طاعتك، والبعد عن الأشرار، وأوردنا طريق الأبرار، واجعل الجنة لنا داراً وسخر لنا أحباباً يدعون لنا، ونسألك في الدنيا خير الصحبة في الأرْض ويَسألون لنا الجنة يوم العرض.

اللهم يا شفيق يا رفيق اشفق بنا وبكل مبتلى ومريض، اللهم فرج عنا كل هم وغم وأخرجنا من كل حزن وكرب، يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج عنا ما قد ضاقت به صدورنا وقل معه صبرنا، وقلت فيه حيلتنا وضعفت له قوتنا برحمتك يا أرحم الراحمين.. وعاملنا اللهم بفضلك وإحسانك لا بعدلك وميزانك ، اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله إنك سبحانك أهل التقوى وأهل المغفرة.

اللهم صلِّ على سيدنا محمد النبي الأعظم، سيد العرب والعجم، الكاشف بدعائه الغُمَم، صلاةً تيسر بها مطلوبنا في وقت قريب، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.