الشيخ أحمد خليل: هذا الدعاء يقضى على القلق والخوف

قال الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، إن علاج القلق والخوف يمكن أن يكون في ذكر يسير ودعاء نبوي عظيم، علمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم.

وأضاف خليل، في تصريحات خاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «من قال حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم» سبع مرات، كفاه الله ما أهمه.

وأضاف أن هذا الدعاء جامع لمعاني التوكل واليقين بالله سبحانه وتعالى، مشيرًا إلى أن من قاله بقلب حاضر وإيمان صادق أزال الله عنه كل خوف وقلق وضيق.

وأكد الشيخ خليل أن هذه الكلمات الأربع تحمل سرًّا من أسرار الطمأنينة الإيمانية، إذ يغرس الدعاء في النفس الثقة برحمة الله وقدرته، ويذكّر العبد بأنه لا حول ولا قوة إلا بالله.

ودعا الشيخ إلى المواظبة على هذا الذكر صباحًا ومساءً، مع إحسان الظن بالله، قائلاً: "لن يبقى خوف ولا توتر ولا مشكلة تواجهك بعد هذا الدعاء، فقط قلها بيقين وتوكل على الله جل في علاه".

اقرأ ايضًا

فيديو- أمين الفتوى يوضح حكم زيارة المرأة للقبور: جائزة شرعًا ومستحبة

بعت نصيبي في منزل والدي وإخوتي قاطعوني فعلى من يقع الإثم؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

علي جمعة: حب آل بيت النبي من أركان الإيمان.. وزيارة قبورهم أولى من زيارة قبور الأقرباء

حتى تصل إلى صفاء القلب وراحة البال.. 8 خطوات ينصح بها مصطفى حسني