ما حكم اجبار الفتاة على الزواج من شخص معيّن؟.. أمين الفتوى يجيب



أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال نور من الشرقية، التي تقول إن أخاها زعل منها منذ سبعة أشهر بسبب رفضها لعريس تقدّم لها، متسائلة: "هل عليّ وزر؟"



وأوضح أمين الفتوى خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن سبب المشكلة ناتج عن رفضها لعريس معين، وأنه لا يقع عليها وزر، لأن اختيار الزوج للبنت يجب أن يكون بموافقتها.

وأضاف أن إجبار البنت على الزواج من شخص لا ترغب فيه قد يؤدي إلى مشاكل مستقبلية وحتى الطلاق، مشيرًا إلى أن الشرع كفل للبنت حق الموافقة، سواء كانت بكرًا أو ثيّبة، على الزواج من أي شخص.



وأكد فخر أن النصيحة من الأهل أو الأخ مسموح بها من باب الحرص على مصلحة البنت، ولكن لا يجوز إجبارها على الزواج، مشددًا على أن البنت أو الأخت هي صاحبة القرار النهائي في اختيار زوجها، وأن أي توجيه أو نصيحة يجب أن يكون ضمن حدود النصيحة وليس الإجبار.







