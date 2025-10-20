هل يمكن العودة للصلاة بعد انقطاع طويل؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال علياء من القاهرة، التي تقول إنها لا تصلي دائمًا وتقطع الصلاة، ولا تلتزم بها إلا في شهر رمضان، كما لا تحافظ على قراءة الأذكار اليومية، متسائلة: "أنا نفسي أرجع لربنا وأتوب وألتزم بالصلاة وقراءة القرآن، أعمل إيه؟"

وأضاف فخر، خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن أول خطوة هي أن تسأل نفسها لماذا نلتزم بالصلاة في رمضان وغير ملتزمين خارج رمضان، مؤكداً أن الصلاة ركن من أركان الدين ووسيلة لتنظيم حياتنا، وعلينا أن ندرك أنها صلة بين الإنسان وربه لا يجوز قطعها.

وأوضح أمين الفتوى، أنه إذا أرادت العودة للصلاة لكنها تجد صعوبة أو تنسى، يجب أن تجعل الصلاة أولويتها فور سماع الأذان، وترك كل ما في يدها للقيام بالصلاة، مشيراً إلى أن الاستمرار على هذا الأمر لمدة أسبوع يرسخ عادة الصلاة في النفس ويغرس حبها في القلب، بحيث يصبح أداء الصلاة ضرورة يومية لا يمكن التخلف عنها.

كما شدد فخر على أنه عند العودة للصلاة يجب التركيز أولًا على الفرائض قبل النوافل، وبعدها يمكن البدء بقراءة القرآن والأذكار، مؤكداً أن الأساس المتين في الالتزام بالفرائض هو الذي يمكن بناء عادة دينية صحيحة ومستدامة.

اقرأ أيضاً:

عالم أزهري يرد على التشكيك في الخلع بقرار القاضي بحجة أن الزوج لم يطلق

أمين الفتوى يوضح مواصفات الحجاب الشرعي: الشكل قد يختلف والهدف تحقيق ستر

هل عليّ وزر إذا رفضت طلب أهلي بالزواج من شخص معيّن؟.. أمين الفتوى يجيب