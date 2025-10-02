الشيخ أحمد خليل يوضح سبب عدم أذان النبي ﷺ

قال الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، إن النبي محمد ﷺ لم يؤذن للصلاة طيلة حياته، مؤكداً أن هذا الأمر ثبت عن الفقهاء وأوضحوه في سياق التفريق بين الأذان والإمامة.

وأضاف الشيخ خليل، خلال تصريحات خاصة لمصراوي، أن النبي ﷺ كان يؤم أصحابه في الصلاة بنفسه، ولم يُشغِل نفسه بالأذان لأسباب متعددة، منها: أن الأذان لو أذن به بنفسه لكان من تخلف عن الإجابة عرضة للوعيد القرآني: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾، وكونه داعياً لله عز وجل، فلم يكن يجوز له أن يشهد لنفسه، لتجنب أي التباس، ولو أذن وذكر: "أشهد أن محمدًا رسول الله" لتوهم الناس أن هناك نبيًّا غيره، وكذلك رآى النبي ﷺ في المنام الأذان ووكّله إلى غيره مثل الصحابي بلال رضي الله عنه، وأيضا انشغاله وضيق وقته بأمور الدعوة والمسؤوليات العامة، كما أشار الإمام البهوتي في "كشاف القناع".

وأشار الشيخ خليل إلى أن النبي ﷺ كان أذن في مناسبتين خاصتين فقط، وهما في أذن الحسن والحسين رضي الله عنهما عند ولادتهما، كما جاء في حديث عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه: "رأيت رسول الله ﷺ أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة"، وهو حديث حسن صحيح أخرجه الترمذي.

وأوضح الشيخ خليل أن ترك النبي ﷺ للأذان خلال حياته لم يقلل من عبادة المسلمين، بل كان حكمة شرعية ترتبط بكونه ﷺ مؤمماً ومرشداً للأمة، وأن الأذان بالشكل المعروف الآن تم تنظيمه لاحقًا بعد الهجرة ليكون وسيلة لتوحيد الناس على ميعاد الصلاة وبث روح الانضباط في الجماعة.

