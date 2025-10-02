أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من إسلام عطية، من دمنهور بالبحيرة، الذي استفسر عن حكم الشرع في حال حلف الزوج بالطلاق على زوجته ألا تزور أهلها، وكذلك عن مدى جواز أن يتحكم الخطيب في خطيبته وهي لا تزال في بيت أهلها.

وأضاف شلبي، خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن منع الزوجة من زيارة أهلها أمر محرم في ذاته، لأنه صلة رحم واجبة وقطعها لا يجوز شرعًا، مؤكدًا أن تنظيم الزيارات أمر مشروع لكن المنع القاطع باطل.

وأشار شلبي إلى أن الزوجة في هذه الحالة يمكنها التواصل مع أهلها بالهاتف مؤقتًا، مع الاستعانة بأهل الخير لحل المشكلة ورفع الأمر إلى الفتوى لتحديد الحكم الدقيق، محذرًا الأزواج من التوسع في الحلف بالطلاق لما يترتب عليه من اضطراب في الأسرة.

وفيما يخص السؤال الثاني، شدد أمين الفتوى على أن الخاطب لا يملك أي سلطة شرعية على خطيبته قبل عقد القران، مؤكدًا أن فترة الخطبة مجرد وعد بالزواج لا يترتب عليه حقوق أو واجبات، وأن طاعة الفتاة في هذه المرحلة تكون لوالديها فقط.

ولفت شلبي إلي أن فكرة التحكم والتسلط مرفوضة شرعًا سواء في الخطبة أو حتى في الحياة الزوجية، مشيرًا إلى أن عقد الزواج يضع إطارًا من الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين، لكن لا يبيح السيطرة المطلقة أو فرض الرأي بالقهر.

وأضاف أمين الفتوى، أن الضوابط الشرعية بين الخاطب والمخطوبة لا تختلف عن الضوابط العامة بين الرجل والمرأة، فالخلوة محرمة، واللمس لا يجوز، والكلام يجب أن يظل في حدود الآداب الشرعية، لافتًا إلى أن الخطبة مجرد إعلان نية للزواج وليست عقدًا شرعيًا.

وكان الشيخ إبراهيم عبدالسلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قد أكد أن بر الوالدين يُعد من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى.، وإن بر الوالدين هو أقرب طريق إلى الجنة.

وأوضح أمين الفتوى، خلال لقائه في إحدى البرامج المذاعة عبر قناة" الناس": أن الزوج لا يجب أن يمنع عن بر الوالدين، مشيرًا إلى أهمية الزيارة الدائمة إلى الوالدين، وتقديم الهدايا لهما، فضلًا عن الاتصال الدائم معهما.

وأضاف أن الزوج له دور رئيسي في هذا الأمر، حيث يجب أن يحث زوجته دائمًا على بر والديها، وتقديم لهما كل ما يحتاجان إليه، مشددًا على حرمانية منع الزوج لزوجته عن زيارة ذويها.

اقرأ ايضًا

أمين الفتوى: الخاطب لا يملك أي سلطة شرعية على خطيبته.. طاعتها لوالديها فقط

بعد تحذير الزراعة.. أمين الفتوى: قتل الحيوانات الضالة حرام شرعًا ويجوز بشرط

ما الأفضل: تأخير صلاة العشاء في جماعة أو تأديتها مع جماعة أولى بالمسجد؟.. الإفتاء توضح