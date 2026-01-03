موعد أذان وصلاة الفجر اليوم السبت 3 يناير.. ودعاء بعد ختم الصلاة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم السبت 3 يناير.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الفجر، اليوم السبت 3 يناير، في تمام الساعة 5:18 ص، ويأتي موعد الشروق في تمام الساعة 6:51 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم السبت 3 يناير 2026:

الفجر 5:19 ص

الشروق 6:51 ص

الظُّهْرِ 11:59 ص

العصر 2:49 م

المغرب 5.08 م

العشاء 6:30 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي في ديني وأهلي وذريتي وسائر أمري..

اللهم أدعوك دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلَّت حيلته، دعاء الغريق المضطر البائس الفقير، الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلا أنت، فيسر أمري، واكشف ما بي من ضر، إنك أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.. اللهم آمين يارب العالمين.