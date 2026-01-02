إعلان

هل تجوز الصلاة أو الصيام عن الميت؟.. أمين الفتوى يوضح

كتب : علي شبل

07:23 م 02/01/2026

الشيخ إبراهيم عبدالسلام

هل تجوز الصلاة أو الصيام عن الميت؟.. سؤال تلقاه الشيخ إبراهيم عبدالسلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليجيب عنه موضحًا أن مسألة إهداء الثواب للميت من القضايا التي يكثر السؤال عنها، لافتا إلى أن هناك بعض الأحكام الشرعية المرتبطة بالصلاة والصيام والأعمال الصالحة.

وفي رده، أوضح أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" عبر قناة الناس، أن الصلاة عن الميت لا تجوز شرعًا، باعتبارها عبادة بدنية محضة لا تقبل النيابة، مشيرًا إلى أن من كان له قريب متوفى وعليه صلوات فائتة، فلا يصح أن يؤديها أحد عنه، وإنما يكون البديل المشروع هو الإكثار من الدعاء، والتصدق عنه، وقراءة القرآن وإهداء ثوابها للميت.

وأضاف الشيخ إبراهيم عبدالسلام أن الصيام عن الميت جائز في حال توفي وعليه أيام صيام، موضحًا أن الولي، سواء كان من الأبناء أو الورثة، يمكنه الصيام عنه، أو إخراج فدية عن كل يوم، وهي إطعام مسكين، مؤكدًا أن الأمر فيه سعة ورحمة من الله.

وختم أمين الفتوى بدار الإفتاء لافتا إلى أن هبة ثواب الأعمال الصالحة جائزة، سواء كانت صدقة أو قراءة قرآنًا أو عُمرة، مؤكدًا أن الثواب يصل كاملًا إلى الميت، وفي الوقت نفسه ينال فاعل العمل الأجر دون أن ينقص من ثواب الميت شيء، معتبرًا ذلك من أبواب البر والإحسان التي تمتد آثارها حتى بعد الوفاة.

الشيخ إبراهيم عبدالسلام الصلاة أو الصيام عن الميت دار الإفتاء المصرية الأحكام الشرعية الصلاة عن الميت لا تجوز شرعا الصيام عن الميت جائز

