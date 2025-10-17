إعلان

خطيب المسجد الحرام: اللهم اجمع شمل إخواننا في فلسطين وانصرهم على عدوك وعدوهم

كتب : علي شبل

02:59 م 17/10/2025

إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبد

كتب - علي شبل:

توجه خطيب المسجد الحرام الشيخ د. صالح بن حميد، إلى الله عز وجل أن ينصر الإخوة الفلسطينيين ويوجد كلمتهم ويجمع شملهم.

وقال بن حميد خلال خطبة الجمعة بالمسجد الحرام «اللهم انصر إخواننا في فلسطين واجمع شملهم وانصرهم على عدوك وعدوهم».

وتابع «اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا.. اللهم تولى أمرهم.. اللهم إنهم قوي عزائمهم.. اللهم اهزم اليهود الغاصبين ورد كيدهم في نحورهم».

المسجد الحرام صالح بن حميد الفلسطينيين خطبة الجمعة

