كتب - علي شبل:

توجه خطيب المسجد الحرام الشيخ د. صالح بن حميد، إلى الله عز وجل أن ينصر الإخوة الفلسطينيين ويوجد كلمتهم ويجمع شملهم.

وقال بن حميد خلال خطبة الجمعة بالمسجد الحرام «اللهم انصر إخواننا في فلسطين واجمع شملهم وانصرهم على عدوك وعدوهم».

وتابع «اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا.. اللهم تولى أمرهم.. اللهم إنهم قوي عزائمهم.. اللهم اهزم اليهود الغاصبين ورد كيدهم في نحورهم».

خطيب المسجد الحرام الشيخ د. صالح بن حميد: اللهم انصر إخواننا في #فلسطين واجمع شملهم وانصرهم على عدوك وعدوهم#الإخبارية pic.twitter.com/cCs05UlRH3 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 17, 2025

اقرأ أيضًا:

من سن كام نلبس الحجاب؟.. عضو مركز الأزهر تجيب

هل الولائم والعزائم في الأفراح سُنة؟.. أمين الفتوى يوضح





هل الحزن من الفطرة أم ضعف شخصية؟.. أمين الفتوى يرد





هل يجب تنفيذ وصيّة الميت بمنع شخص من حضور جنازته؟.. أمين الفتوى يجيب