كشف الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن فضل وثواب التسبيح ومنزلة المسبحي، وذلك خلال رده على سؤال شاب يقول:" ما هو فضل وثواب التسبيح؟".

وفي رده، قال أمين الفتوى: إن التسبيح من أعظم الألفاظ التي تخرج من اللسان، مستشهدا بقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم "أحب الكلمات إلى الله سبحانه وتعالى أربع؛ وطالما أن الله سبحانه وتعالى يحب هذا الكلام، فسوف يوفق عبده إلى أن يقوله، وطالما أن الله سبحانه وتعالى يحب هذا الكلام فإنه يحب الشخص الذي يقوله"

وأضاف الشيخ محمد كمال خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة الناس، والمخصصة للرد على أسئلة ذوي الهمم من الصم والبكم بلغة الإشارة، أن الكلمات الأربع هي: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر.

وأوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن هناك كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، معقبا:" وبالتالي فإن فضل التسبيح هو أن الله يحب التسبيح، طالما أن الله سبحانه وتعالى يحب التسبيح، فإنه يحب الشخص الذي يسبح، وطالما أن الله يحب العبد الذي يسبح، فإن العبد الذي يسبح من أهل الجنة ومن أهل الرضوان، الفضل الثاني هو أن التسبيح ثقيل في الميزان".

