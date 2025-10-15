موعد أذان وصلاة العشاء اليوم الأربعاء 15 أكتوبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الأربعاء، الموافق 15 أكتوبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة العشاء، اليوم الأربعاء 15 أكتوبر، في تمام الساعة 7:41 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء 15 أكتوبر:

الفجر 5:30 ص

الشروق 6:57 ص

الظُّهْرِ 12:41 م

العصر 3.57 م

المغرب 6:24 م

العشاء 7:41 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم نوّر قلوبنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، ويسّر غيوبنا، وارزقنا علمًا نافعا، وقلبًا خاشعا، ورزقًا واسعا، وعينًا دامعة، ونفسًا قانعة، وشفاءً من كل داء.

اللهم عاملنا بفضلك وإحسانك لا بعدلك وميزانك، اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله إنك سبحانك أهل التقوى وأهل المغفرة.

اللهم ارحم ضعفنا وآمن روعنا وأسعد قلوبنا وفرج همومنا واصرف عنا ما يقلقنا ويعكر صفونا وارزقنا صبرا جميلا وبشرنا بما يسرنا ويحقق لنا أمانينا.

اللهم صلِّ على سيدنا محمد الحبيب إذا عُدِمَ الحبيب، والطبيب إذا عز الطبيب، راحة القلوب إذا اشتدت الكروب، سر الدواء وأصل الشفاء، وعناية السماء، ومصدر الرجاء، صلى الله عليه وعلى آله الأوفياء، وأصحابه الرحماء، صلاة محيطة بجميع الكماليات، عالية علي سائر الصلوات، تُطهرنا بها من غرور النفس وشواغل الحس، وسيئات الذنوب، وخائنة الأعين، وما تخفي الصدور، صلاة تغفر لنا بها جميع الزلات والهفوات، وتسترنا بها فى الحياة وترحمنا بها بعد الممات.