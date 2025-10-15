إعلان

ما حكم ردّ السلام على مذيع التلفزيون إذا ألقى السلام على المشاهدين؟.. عالمة بالأزهر تجيب

كتب : علي شبل

05:08 م 15/10/2025

الدكتورة روحية مصطفى

أوضحت الداعية الدكتورة روحية مصطفى، أستاذة الفقه بجامعة الأزهر، حكم ردّ السلام على مذيع التلفزيون إذا ألقى السلام على المشاهدين.

في بيان الرأي الشرعي في تلك المسألة، استشهدت أستاذة ورئيس قسم الفقه الأسبق بجامعة الأزهر، بقول الله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ [النساء: 86]. موضحة أن هذا التوجيه الإلهي الكريم يدل على أن من سلَّم علينا وجب أن نردَّ عليه بمثل تحيته أو بأحسن منها، امتثالًا لأمر الله تعالى. غير أن أهل العلم قرّروا أن ردّ السلام فرض كفاية، فإذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين.

وعليه، تقول د. روحية مصطفى، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: فإن المذيع إذا ألقى السلام على المشاهدين في بداية برنامجه، فإن من السنة ردّ السلام عليه؛ عملًا بعموم الآية الكريمة، واستنانًا بأدب التحية بين المسلمين.

وأضافت: إلا أن هذا الرد ليس واجبًا؛ لأن السلام في هذه الحالة غير مباشر، فالمذيع مجرد صوت وصورة تُبث عبر الوسيط الإعلامي، لا جسد إنسان حاضر يُخاطَب مباشرة.. ثم إننا لا نعلم هل ردّ عليه أحد من السامعين أم لا، فانتفى بذلك المقصود من الخطاب الشخصي.

ولذا تقول د. روحية: يُستحب للمشاهد أن يردّ السلام عليه في أي وقت وبأي هيئةٍ شاء، إن شاء بلسانه أو في نفسه، عملًا بعموم قوله تعالى، واقتداءً بأدب الإسلام في التحية.

وختمت: أما من لم يردّ، فلا إثم عليه، لأن السلام لم يُوجَّه إليه توجيهًا مباشرًا.. والله تعالى أعلى وأعلم.

الدكتورة روحية مصطفى القاء السلام على المشاهدين حكم ردّ السلام على مذيع التلفزيون

