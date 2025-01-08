الشيخ أحمد خليل: النبي حذّر من خروج الأطفال ولعبهم في وقت المغرب

كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ أحمد خليل، أحد علماء وزارة الأوقاف، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبّه المسلمين إلى خطورة ترك الأطفال يخرجون أو يلعبون في الشوارع عند غروب الشمس، مستشهدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم:" إذا كان جنح الليل، أو أمسيتم، فكفوا صبيانكم؛ فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم". (رواه البخاري ومسلم).

وأضاف خليل، خلال تصريحات خاصة لمصراوي، أن هذا التوجيه النبوي يحمل حكمة عظيمة، حيث إن وقت المغرب هو لحظة انتشار الشياطين والطاقة السلبية، مما قد يعرض الأطفال للخطر، سواء من الناحية الروحية أو حتى الجسدية.

وأوضح أن الالتزام بهذا الهدي النبوي يعكس حرص الإسلام على حماية الأسرة والمجتمع، مؤكداً أهمية متابعة الآباء لأبنائهم في هذا الوقت والتأكد من وجودهم في بيئة آمنة بعيداً عن المخاطر.

ودعا إلى الاستفادة من السنة النبوية في توجيه الأبناء وتربيتهم بما يحفظ أمنهم وسلامتهم، مشيراً إلى أن هذا الالتزام ينعكس إيجابياً على حياة الأطفال واستقرار الأسرة.

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