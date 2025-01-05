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هل تصح العمرة عن الحي المريض أو الفقير المشتاق للعمرة؟.. أمين الفتوى يُجيب

10:48 ص الأحد 05 يناير 2025

الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى

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كتب-محمد قادوس:

تلقي الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية سؤال يقول: " هل تصح العمرة عن الإنسان الحي المريض أو الفقير المشتاق للعمرة؟

وقال أمين الفتوى المريض الذي لا يثبت على الراحلة ولا يستطيع السفر له أن ينيب من يحج عنه ويعتمر وهذا مذهب عن الشافعية وهو قول صحيح.

وأضاف عثمان خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة" الناس": يجوز الانسان أن ينيب إذا اشتد به المرض، وإذا كان الإنسان صحيح البدن ممكن تهب له ثواب العمرة ولا منكر في هذا.

وأوضح أمين الفتوى لا منكر في هذا أن تهب الثواب وجميل أن ترى مشتاق للحج والعمرة وتساعده لأنك ذقت الجمال وشاهدت العظمة فيريد أن يكون سبب لإسعاد الاخرين من مساعدة الفقراء أو غير المستطيعين على الحج والعمرة.

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الشيخ عويضة عثمان دار الإفتاء المصرية برنامج فتاوى الناس
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