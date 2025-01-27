متى تكون الصلاة واجبة على الأطفال ويحاسبون عليها؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)

كتب- علي شبل:

أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، السن الواجب عندها فرض الصلاة على الأطفال، وذلك خلال رده على سؤال يقول صاحبه: متى تجب الصلاة خاصة أنه بلغ من العمر 13 سنة؟

وفي رده، أوضح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين: «كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يجب تدريب الأطفال على الصلاة من سن 7 سنوات، ومن ثم زيادة الاهتمام بالصلاة عند بلوغهم سن العاشرة».

وأوضح كمال أن الصلاة تجب على الصبي عندما يبلغ الحلم، أي عندما تظهر عليه علامات البلوغ، بالنسبة للفتاة، يظهر ذلك بنزول الحيض، أما الولد فيظهر البلوغ بنزول المني أو وصوله إلى سن 15 عامًا في بعض آراء الفقهاء.

وأضاف: «إذا كان عمرك 13 سنة وظهرت عليك علامات البلوغ، فتجب عليك الصلاة وأنت الآن مكلف بها شرعًا، وإذا لم تكن قد بلغت بعد، فالصلاة تكون نافلة ولها أجر وثواب، ولكنني أود أن أؤكد ضرورة أن يلتزم الطفل بالصلاة منذ الصغر، لأن التدريب المبكر على الصلاة يجعل من السهل عليه الالتزام بها عندما يبلغ، فالصلاة في الصغر تربي على الاستمرار فيها طوال الحياة».

وأكد كمال على أهمية تعليم الأطفال الصلاة، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتدريب الأطفال على الصلاة منذ سن السبع سنوات، لأن ذلك يساهم في تعويدهم على العبادة وحب الصلاة.

وأضاف: «عندما تأخذ ابنك إلى المسجد منذ صغره، سيشاهدك وأنت تُصلي ويبدأ في تقليدك، وعندما يصل إلى مرحلة البلوغ، سيجد الصلاة جزءًا من حياته اليومية».

وأوضح الشيخ أن التدريب على الصلاة في سن مبكرة يجعل الشخص يتحلى بها مدى الحياة، قائلًا: «كلما تدرب الإنسان على الصلاة منذ الصغر، أصبح الأمر أسهل في المستقبل، والصلاة تصبح عادة له، ويستمر فيها طوال حياته».

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