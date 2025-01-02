للمصريين بالخارج.. كيف تحفظ أولادك القرآن الكريم مع الأزهر "أونلاين"؟

كتب-محمد قادوس:

قال الدكتور هاني عودة، مدير عام جامع الأزهر الشريف، إن المبادرة التي أطلقها الأزهر الشريف لتعليم المصريين بالخارج القرآن الكريم "أونلاين" سيبدأ تطبيقها في أول أيام شهر يناير.

وأكد عودة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة" الأولى المصرية": أن التفكير في إطلاق هذه المنصة الرقمية لم يأت وليد يوم وليلة، وإنما جاء من خلال عمل دائم في جامع الأزهر منذ خمس سنوات.

وأوضح مدير عام جامع الأزهر، أن الأزهر منذ خمس سنوات وهو يعمل على تحفيظ الأطفال على مستوى الجمهورية من أجل تعزيز الهوية الإسلامية والهوية المصرية، قائلًا: "تلقينا الكثير من الطلبات من أبناء مصر بالخارج، لذا فكرنا في إطلاق هذه المنصة.

وأضاف عودة: أن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أوصى بدراسة أمر إطلاق منصة رقمية لتحفيظ القرآن الكريم للمصريين بالخارج بشكل جدي وسليم لكي ينفذ على أرض الواقع بأعلى كفاءة ممكنه، وبالفعل تم تدارس الأمر.

واستطرد: كنا نستهدف في المرحلة الأولى استقبال 50 ألف طفل لتدريسهم القرآن الكريم، ولكن الأمر التقني كان يحتاج للمزيد من التطوير، فبدأت المرحلة الأولى بخمسة آلاف طالب، مع استهداف الوصول إلى 50 ألف طفل طوال العام من 69 دولة مختلفة على مستوى العالم.

اقرأ ايضًا

أمين الفتوى يوضح حكم مكياج المرأة وعمليات التجميل: جائز بشرط النية الصالحة

هل الأظافر الصناعية والمونيكير تبطل الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل ذهب الأم المتوفاة حق لبناتها دون الأبناء؟.. الإفتاء توضح

إذا سها المسبوق في الصلاة قبل أن ينفرد عن الإمام فهل يسجد للسهو؟.. عالم سعودي يوضح