هل الملائكة وصالحي الجن يصلون مع البشر؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب

كتب- محمد قادوس:

شرح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الحديث الشريف، عن سلمان الفارسي قال : قال رسول صلى الله عليه وسلم : " إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم ، فإن أقام صلى معه ملكاه، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه".

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس: "عندما نقول إن الملائكة تحيط بالإنسان أثناء الصلاة، فهذا ليس مجرد حديث، بل هو تأكيد على أن المخلوقات غير المرئية أكثر من المخلوقات المرئية، وأن الله سبحانه وتعالى هو الأعلم بما يحدث في هذا الكون."

وأوضح أن الملائكة تؤمن المؤمنين وتمنحهم الأمان، قائلاً: "عندما نستحضر الملائكة في حياتنا، فإن ذلك يمنحنا الطمأنينة، ولذلك نقول لكل إنسان يشعر بالخوف أو يعيش بمفرده، 'أنت لست وحدك، فالملايكة معك، وقد يكون معك صالحي الجن".

وأشار الجندي إلى بعض النصائح التي وردت في السنة النبوية، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخلت إلى بيتك فسلم على نفسك، تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك"، مضيفا أن هذه التوجيهات تهدف إلى نشر البركة والسكينة في المنازل، وهي رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيته ولكل المسلمين في التعامل مع الجن والملائكة، والدعاء والتسليم بالسلام يجلب الراحة والطمأنينة لكل فرد في المنزل.