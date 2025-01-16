محمد على يوضح حكم التسبيح بالمسبحة؟

كتب-محمد قادوس:

حكم التسبيح بالمسبحة؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أن التسبيح بالمسبحة جائز، ولا حرج فيه، وكذا التسبيح بالحصى أو بالنوى، أو بأي شيء يباح استعماله.

وأضاف علي في رده لمصراوي: أنه لا شك أن التسبيح باليد أفضل من التسبيح بالمسبحة، مستشهدًا في ذلك بما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-أنه كان يعقد التسبيح بيده، فعن عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح -قال ابن قدامة-: بيمينه رواه أبو داود. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا نساء المؤمنات: عليكن بالتهليل، والتسبيح، والتقديس، ولا تغفلن فتنسين الرحمة، واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات" رواه أحمد.

قال الشوكاني: (مسؤولات مستنطقات) يعني: أنهن يشهدن بذلك، فكان عقدهن بالتسبيح من هذه الحيثية أولى من السبحة والحصى.

وأوضح الداعية من العلماء من ألحق السبحة بالنوى والحصى، وقد ورد عن الصحابة التسبيح بالحصى والنوى.

فعن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: " أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض‎…‎ " رواه أبو داود والترمذي.

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