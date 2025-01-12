أمين الفتوى يوضح الطريقة الصحيحة لمسح الرأس فى الوضوء

كتب-محمد قادوس:

تلقي الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية سؤال يقول،" ما الطريقة الصحيحة لمسح الرأس في الوضوء؟

وقال أمين الفتوي إن الشافعية قالوا يكفيه مسح الناصية، سواء المرأة أو الرجل، مشيرًا إلى أن النبي- صلى الله عليه وسلم- ورد عنه في المسح بأنه أقبل بيديه إلى قفاه وأدبره.

وورد عنه أيضًا أنه مسح من منتصف رأسه إلى آخره دون أن يقلب، ثم أكمل الجانب الأيمن ثم الأيسر ومن الأمام.

وأضاف عثمان خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة" الناس": أن بعض الأئمة قالوا وهذا لمن له شعر خاف نكشه، وورد عنه أنه مسح على الناصية وأكمل على العمامة، وكل هذا وراد والمصلى إذا فعل كل هذا فهو صحيح، ولو أقبل دون أن يدبر على شعره.

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