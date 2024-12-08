محمد على يوضح حكم التنكيس في الصلاة؟

كتب-محمد قادوس:

حكم التنكيس في الصلاة؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أن التنكيس له أربع حالات.

1-تنكيس السور.

2-تنكيس الآيات.

3-تنكيس الكلمات.

4-تنكيس الحروف.

وأضاف علي في رده لمصراوي: بال تنكيس السور: وهو أن يقرأ المصلي في الركعة الثانية سورة بعد الفاتحة يكون ترتيبها في المصحف قبل السورة التي قرأ في الركعة الأولى. أو يقرأ في ركعة واحدة سورتين تكون الثانية منهما قبل السورة الأولى في ترتيب المصحف. وحكم ذلك يدور بين الجواز والكراهة، مع اتفاق العلماء على صحة الصلاة.

وأما التنكيس بين الآيات، بينه الداعية أنه هو أن يقرأ آية ثم يقرأ بعدها التي قبلها فهذا محرم، فإن تعمد ذلك بطلت الصلاة، فإن كان سهوا فلا تبطل.

وأوضح على معنى تنكيس الكلمات فهو محرم بالإجماع وتبطل الصلاة به اتفاقا، سواء أكان عن عمد أم سهو.

ومثله تنكيس الحروف، لأنه أخرج القرآن عن الوجه الذي تكلم به الله عز وجل

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