أمين الفتوى: الزكاة فرض تختلف عن الصدقة ولها شروط ونصاب محدد في الزروع

كتب : محمد قادوس

05:20 م 07/05/2026

الشيخ محمد عبد السميع

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الزكاة فريضة من فرائض الإسلام وشعيرة أساسية تختلف تمامًا عن الصدقة، موضحًا أن لها نصابًا وشروطًا محددة، بينما الصدقة بابها أوسع ولا ترتبط بحد أدنى أو شروط الزكاة.

نصاب زكاة الزروع وشروطها

وأوضح الدكتور محمد عبد السميع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الزكاة في الزروع لا تجب إلا إذا بلغ المحصول خمسة أوسق بما يعادل نحو 612 كيلوجرامًا تقريبًا، مشيرًا إلى أنه إذا قل المحصول عن ذلك فلا زكاة فيه، وإنما تبقى الصدقة مستحبة.

وأشار إلى أن الزكاة تحتاج إلى نية عند إخراجها، ويجب أن تصرف في مصارفها الشرعية المحددة، بينما الصدقة قد تعطى دون اشتراط نية الزكاة أو دون التقيد بتلك المصارف، لافتًا إلى أن الزكاة واجبة والصدقة مستحبة.

نسبة زكاة الزروع

وأضاف أمين الفتوى، أن الزروع التي تسقى بمياه الأمطار يخرج منها العشر كاملًا، أما التي تحتاج إلى تكلفة وري وجهد فيخرج منها نصف العشر، موضحًا أن هناك ترجيحًا فقهيًا بعدم خصم النفقات من المحصول قبل حساب الزكاة.

مصارف الزكاة في القرآن الكريم

وتابع أن مصارف الزكاة حددها القرآن الكريم في ثمانية أصناف، هي: الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل، مستشهدًا في ذلك بقول الله-تعالى- في سورة التوبة" الآية القرآنية التي ذكرت مصارف الزكاة الثمانية هي قول الله تعالى في سورة التوبة:" إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".

حكم إعطاء الزكاة للأقارب

وبين أمين الفتوى أنه يجوز إعطاء الزكاة للأقارب المحتاجين عدا الأصول والفروع، مثل الوالدين والأبناء، بينما يجوز إعطاؤها للإخوة والأخوات وباقي الأقارب إذا كانوا من المستحقين.


