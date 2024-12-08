هل يجوز التصرف في اللُّقَطَة؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي

كتب-محمد قادوس:

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل يقول: "أنا لقيت تليفون في الشارع وما فيش فيه خط ولا أي حاجة تدل عن صاحبه وقلت في الشارع اللي أنا فيه وحطيت رقمي هناك بس بقاله يجي شهر معايا ومحدش سأل عليه، ما حكم الدين فيه؟

وقال أمين الفتوى أن الأصل في اللُّقَطَة أن نعرفها ونبحث عن صاحبها ولا نقصر في هذا الأمر أبدا وإذا وجدنا شيء وأردنا أن نعرفه صاحب إما يبحث في المكان الذي فقده فيه أو الاماكن اللي فيها المفقودات زي قسم الشرطة.

وأضاف فخر خلال لقائه ببرنامج "فتاوي الناس"، المذاع على قناة" الناس": المفروض على الشخص الذي لقى هذا التليفون يذهب به إلى قسم الشرطة لان صاحبه إما يظن فقده أو سرق منه ولو فعل ذلك يبرأ ذمته من هذه اللُّقَطَة.

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