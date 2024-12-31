ما حكم "عتيرة رجب" وهل تتعارض مع حديث النبي "لا فرع ولا عتيرة"؟

كـتب- علي شبل:

بدأت مع مغرب اليوم الثلاثاء أول ليلة من شهر رجب للعام الهجري 1446، وفق إعلان دار الإفتاء المصرية عن ثبوت رؤية الشهر الفضيل، أحد الأشهر الحرم.

ومع بداية شهر رجب ازداد مؤشر البحث عن طاعات الشهر الفضيل، ومنها عتيرة رجب، فما هي، وهل تتعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم "لا فرع ولا عتيرة"؟

ما حكم عتيرة رجب؟

جاء الإسلام والعرب يذبحون في شهر رجب ما يسمى بالعتيرة أو الرجبية، وقد اختلف الفقهاء في حكم عتيرة رجب بين النسخ -كما عند الجمهور- والاستحباب -كما عند الشافعية، والذي عليه الفتوى وفق رأي دار الإفتاء المصرية جوازها؛ لحديث النسائي عن الحارث بن عمرو رضي الله عنه قال: جاء رجل للنبي ﷺ يقول: يَا رَسُولَ اللهِ، الْعَتَائِرُ وَالْفَرَائِعُ، قال النبي ﷺ: «مَنْ شَاءَ عَتَرَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ، وَمَنْ شَاءَ فَرَّعَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُفَرِّعْ»؛ لذا فإننا لا نرى بأسًا فيما تسمَّى بالعتيرة، ولأن مطلق الذبح لله في رجب ليس بممنوع كالذبح في غيره من الشهور.

هل نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن العتيرة في قوله: «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ»؟

ورد عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ» متفق عليه، ويقول مفسرو الحديث والفقهاء إن ما ورد من النَّهي عن ذبح العتيرة في قوله عليه الصلاة والسلام: «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ» محمول على ما كان من أمر الجاهلية من الذَّبح لغير الله تعالى، أو هو محمولٌ على نفي الوجوب عنها، أو أنها ليست كالأضحية في الاستحباب أو في ثواب إراقة الدم.

وجاء في "شرح صحيح مسلم": [الصحيح عند أصحابنا وهو نص الشافعي: استحباب الفرع والعتيرة، وأجابوا عن حديث: «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ» بثلاثةِ أوجُهٍ: أحدها: جواب الشافعي السابق أنَّ المراد نفي الوجوب، والثاني: أن المراد نفي ما كانوا يذبحون لأصنامهم، والثالث: أنهما ليسا كالأضحية في الاستحباب أو في ثواب إراقة الدم، فأما تفرقة اللحم على المساكين فبرٌّ وصدقةٌ، وقد نص الشافعي في "سنن حرملة": أنها إن تيسرت كلَّ شهرٍ كان حسنًا؛ هذا تلخيص حكمها في مذهبنا].

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