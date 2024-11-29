لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بالفيديو| خطيب المسجد الحرام: اللهم كن لإخواننا في فلسطين مؤيداً ونصيراً

01:53 م الجمعة 29 نوفمبر 2024

الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليله

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كـتب- علي شبل:

توجه خطيب المسجد الحرام الشيخ د. بندر بليلة، إلى الله عز وجل بأن ينصر الفلسطينيين ويؤيدهم ويرفع عنهم الضر.

وقال خلال خطبة الجمعة في المسجد الحرام اليوم: «اللهم كن لإخواننا في فلسطين وفي كل مكان مؤيدا ونصيرا واحفظ جنودنا المرابطين على الحدود والثغور».

وتابع: «اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام واكنفهم بركنك الذي لا يرام يارب العالمين».

اقرأ أيضًا:

كيف تؤدى صلاة الاستسقاء؟ وما الدعاء الوارد فيها؟

هل فيها شبهة ربا؟.. الإفتاء حكم شراء سيارة أو شقَّة عن طريق البنك

ترتدي النقاب وخلعته.. فهل ارتكبت معصية؟.. رد قاطع من أمين الفتوى (فيديو)

المسجد الحرام بندر بليلة الفلسطينيين خطبة الجمعة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"عوضك على الله".. الشيخ أبو بكر يوضح حكم رد الشبكة عند فسخ الخطبة من طرف الخاطب (فيديو)

إعلان

إعلان