بالفيديو| خطيب المسجد الحرام: اللهم كن لإخواننا في فلسطين مؤيداً ونصيراً

كـتب- علي شبل:

توجه خطيب المسجد الحرام الشيخ د. بندر بليلة، إلى الله عز وجل بأن ينصر الفلسطينيين ويؤيدهم ويرفع عنهم الضر.

وقال خلال خطبة الجمعة في المسجد الحرام اليوم: «اللهم كن لإخواننا في فلسطين وفي كل مكان مؤيدا ونصيرا واحفظ جنودنا المرابطين على الحدود والثغور».

وتابع: «اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام واكنفهم بركنك الذي لا يرام يارب العالمين».

خطيب المسجد الحرام الشيخ د. بندر بليلة: اللهم كن لإخواننا في #فلسطين مؤيدا ونصيرا واحفظ جنودنا المرابطين على الثغور#الإخبارية pic.twitter.com/cvJNhFXDOk — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 29, 2024

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