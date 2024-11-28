مضطر لشراء منزل عن طريق البنك بفائدة 6%.. ما حكم الشرع؟

كتب-محمد قادوس:

تلقي الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال من سيدة مفاده: "أريد شراء منزل عن طريق البنك وفيه نسبة الفائدة 6% وأنا مضطرة لشرائه؟

وقال أمين الفتوى إن الشراء يكون بإحدى وسيلتين، الطريقة الأولى: أن تذهب لرؤية العين وتبحث عنها وتقوم بتحديد أوصافها ثم أجلب صور من الأوراق المراد تقديمها للبنك وبعد تأكد البنك من جميع التفاصيل يقوم هو بشراء هذه العين لمالكها وبعد ذلك يكون هناك عقد مع البنك ويقوم بحظر بيع العين وتقسيط الأموال من البنك.

واكد الورداني، خلال برنامج "ولا تعسروا"، المذاع عبر القناة" الأولى المصرية": أن البنك هو الذي يقوم ببيع العين لك بالتقسيط وهذا حلال قولًا واحدًا، والنسبة التي يضعها البنك هي هامش ربحه.

وأوضح أمين الفتوى الطريقة الثانية أن تقوم بشراء العين من المشتري فيدخل البنك ويقوم بتمويل عملية الشراء والبنك في هذه الحالة "ممول عقاري"، وهذا عقد جديد يسمى بعقد التمويل وهو جائز شرعًا.

وبين الورداني لو أن البنك قام بأي حالة من هاتين الحالتين فالبيع هنا جائز وصحيح.

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