"قيد عائلي".. نسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالتفصيل

كتب-محمد قادوس:

كشفت الدكتورة هبة عوف أستاذة التفسير بجامعة الأزهر عن تفاصيل دقيقة لقيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم موضحة أن أسرته الكريمة كانت رمزًا للنسب الشريف والقيم الإنسانية الرفيعة.

وأكدت عوف خلال تصريح خاص لمصراوي: أن نسب النبي- صلى الله عليه وسلم- وأفراد عائلته يعكسون قيم الترابط الأسري والرحمة التي كانت نواة رسالته العالمية مضيفة أن دراسة قيد النبي العائلي هو مصدر إلهام لفهم القيم الإسلامية التي تدعو إلى التراحم والتعاون بين البشر.

وفيما يلي القيد العائلي للنبي:

الأب عبد الله بن عبد المطلب توفي قبل ولادة النبي

الأم آمنة بنت وهب من بني زهرة توفيت والنبي في سن الطفولة

الأخوال والخالات ينتمي أخوال وخالات النبي إلى قبيلة بني زهرة قبيلة أمه آمنة بنت وهب ومن أبرزهم

الأخوال:

عبد يغوث بن وهب

عبد مناف بن وهب

وهب بن عبد مناف

الخالات:

هالة بنت وهب أخت آمنة التي كانت قريبة من النبي

الفريعة بنت وهب أم حبوبة بنت وهب

الأبناء والبنات:

القاسم توفي صغيرًا

عبد الله المعروف بالطيب والطاهر وتوفي صغيرًا أيضًا

إبراهيم من مارية القبطية وتوفي صغيرًا

البنات:

زينب

رقية

أم كلثوم

وفاطمة الزهراء

الأحفاد:

من فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب

الحسن بن علي

الحسين بن علي

زينب بنت علي

أم كلثوم بنت علي

من زينب بنت النبي وأبي العاص بن الربيع

علي بن أبي العاص توفي صغيرًا أمامة بنت أبي العاص تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة

الأعمام للنبي صلى الله عليه وسلم تسعة أعمام:

أبو طالب الذي تكفل بالنبي ودعمه رغم عدم إسلامه

حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله الذي استشهد في غزوة أحد

العباس بن عبد المطلب الذي أسلم لاحقًا وكان من أعمدة الإسلام

أبو لهب الذي عُرف بعداوته للنبي ونزل فيه القرآن

الحارث بن عبد المطلب

الزبير بن عبد المطلب

عبد الكعبة بن عبد المطلب

المقوم بن عبد المطلب

ضرار بن عبد المطلب

العمات:

صفية بنت عبد المطلب أسلمت وشاركت في الغزوات

أم حكيم البيضاء عاتكة بنت عبد المطلب

أروى بنت عبد المطلب

برة بنت عبد المطلب

أميمة بنت عبد المطلب

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