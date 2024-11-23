لماذا لم يخير الله الإنسان فى عمره ولونه ومكانه؟.. عالم أزهرى يجيب

كتب- محمد قادوس:

أجاب الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، عن سؤال يقول" عندما خلق الله الإنسان لماذا لم يخيره في عمره ولونه ومكانه؟

وقال أحد علماء الأزهر الشريف، الحمد لله أن الله لم يخيره، لأنه إذا تم تخييره فإنه سيختار ويسىء الاختيار، ومن فضل ربنا علينا أنه من اختار لنا هذه الأشياء، لأن اختيار ربنا بحكمه، فهو يحب عباده ولطيف بهم.

وأضاف جبر، خلال تقديم أحد البرنامج المذاعة عبر قناة "الناس": أن الله معروض عليه فى علمه القديم جميع احتمالات حياة الإنسان، فى جميع الأطوار والأزمنة والمواقف واللغات والجنسيات، وهو فى علم الله قائم، موضحا أن الله يختار للناس أفضل اختياراتهم من زمان المولد والعيش والهيئة التى يعيش بها.

وأوضح العالم الأزهري أن الله كسر جمال البشر بعض الشىء كى يكونوا متواضعين، فالخلاصة أن الله يختار لعباده أفضل شىء، فهو لطيف بعباده، والحمد لله أنه لم يخيرنا لأننا لا ندرك المآلات، ولأن الإنسان يدع بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا.