هل يجوز قطع الإصبع الزائدة في اليد أو القدم؟.. تعرف على رد الإفتاء

كتب - علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم قطع الإصبع الزائدة سواء أكانت في اليد أم في القدم، وهل يعد قطعا تغييرات لخلق الله المنهي عنه شرعًا.

كانت الإفتاء تلقت سوابا من شخص يقول: هل يجوز قطع الإصبع الزائدة سواء أكانت في اليد أم في القدم؟ علما بأنها لا تسبب أي ألم جسدي، إلا أنها تسبب ألمًا نفسيًّا شديدًا؟، أجاب عنه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهوريه السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في بيان فتواه، قال فضيلة المفتي: نعم، يجوز قطع الإصبع الزائدة في اليد أو في القدم.

وأكد جمعة، في نص الفتوى عبر بوابة الرسمية أن هذا ليس من باب تغيير الخلقة المنهي عنه؛ لأنه شيءٌ زائدٌ على أصل الخلقة.. والله سبحانه وتعالى أعلم.

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