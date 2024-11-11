هل المجاملة نفاق؟.. عالم أزهري يوضح

كتب-محمد قادوس:

أكد الشيخ إبراهيم الصوفي، أحد علماء الأزهر الشريف، أن المجاملة أمر مستحب في الإسلام بشرط أن تكون ضمن حدود المعقول ولا تخرج عن إطار الصدق، موضحا أن المجاملة لا تدخل في نطاق النفاق أو المداهنة إذا تمت بشكل طبيعي ودون أي تلاعب بالأقوال أو الأفعال.

وقال أحد علماء الأزهر الشريف أن المجاملة أمر مطلوب من المسلم في تعامله مع الناس، كما أمرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بقوله: 'وقولوا للناس حسنًا'، هذه المجاملة تكون عبارة عن التعامل الطيب والكلام اللين مع الآخرين، وهو أمر لا غبار عليه ما دام لا يتجاوز حدوده ولا يؤدي إلى الكذب."

وأضاف الصوفي خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن المجاملة تتضمن تحسين الكلام وتزيينه بطريقة لا تضر بحقيقة الأمور، مشيرًا إلى أن "الجمل" في اللغة العربية تعني تحسين الشيء وتزيينه، موضحا أن المجاملة من الأسس التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم في علاقاته اليومية، إذ يجب أن يكون كلامه لينًا، وأفعاله طيبة، في نفس الوقت الذي يحترم فيه الحقيقة ولا يغير منها.

وأكد على أهمية التقدير المعنوي في العلاقات بين الناس، مشيرًا إلى أن "التقدير المعنوي" هو من أهم وسائل الإدارة الحديثة التي تعزز الابتكار والإبداع، وتوجه الطاقات نحو العمل المثمر.

ومن المهم أن يتسم الإنسان بالعدل في تقييم الآخرين، قائلاً: "عندما أقيم شخصًا، يجب أن أكون على علم بصفاته وسلوكياته وأحكامه، لكن يجب الحذر من المبالغة سواء في المجاملة أو في النقد."