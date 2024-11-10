هبة عوف: الحسد يخرب البيوت وهذه السورة تقى من شر الحاسدين

كتب- محمد قادوس:

قالت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، إن الحسد إذا دخل إلى أي بيت فإنه قد يتسبب في زيادة المشكلات والمصائب، مشيرة إلى أن الحسد من الظواهر السلبية التي حذر منها الإسلام وهو مذكور في القرآن الكريم، لما له من تأثيرات ضارة على الأفراد والمجتمعات.

وأكدت عوف، خلال تصريحات خاصة لمصراوى، أن الإسلام قدّم وسائل عديدة للوقاية من الحسد وشر الحاسد، لافتة إلى أن من أهم وسائل التحصن ضد الحسد قراءة "سورة الفلق"، التي جاء فيها: "ومن شر حاسد إذا حسد"، وكذلك سورة الناس، معتبرة أن هذه السور دعاءٌ للحماية من شرور الحاسدين.

وأضافت أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم نصح بالدعاء لمن نرى فيه ما يعجبنا بالبركة، قائلاً: "إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه، فليدع له بالبركة، فإن العين حق"، مما يشير إلى أهمية الرقية والتحصن بالأذكار.

كما أوصت بقراءة آية الكرسي، من سورة البقرة، التي تُعتبر حصناً قوياً للمؤمنين، وكذلك الالتزام بالأذكار اليومية، كأذكار الصباح والمساء، والتوكل على الله، والرضا بقضائه. وختمت قائلة: "اللهم ابطل عين كل حاسد واحفظ بيوتنا وأسرنا من كل سوء".