موعد أذان وصلاة العصر اليوم الإثنين 19 يناير.. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : مصراوي

12:33 م 19/01/2026

الصلاة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الإثنين 19 يناير.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة العصر، اليوم الإثنين 19 يناير، في تمام الساعة 3:01 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الإثنين 19 يناير 2026 م:

الفجر 5:20 ص

الشروق 6:51 ص

الظُّهْرِ 12.06 م

العصر 3:01 م

المغرب 5:21 م

العشاء 6:42 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم يا مسبب الأسباب ويا رب الأرباب ويا مقلب الليل والنهر ومدبر أمر من في الأرض وأنت في السماء يا من تقول كن فيكون.. أسألك بحسن ظني بك وبكل يقيني بلطفك ورحمتك وعطائك أن تهبنا خيرًا لا ينغلق بابه وأن تعطينا من الرضا ما تسعفنا أسبابه وأن ترزقنا رزقًا مدرارًا لا ينفد ولا ينقطع.

اللَّهُمَّ لا تنسنا ذكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تأمنا مكرك، ولا تجعلنا من الغافلين، اللَّهُمَّ إنا نسألك علم الخائفين، وإنابة المخبتين، وإخلاص الموقنين، وشكر الصابرين، وتوبة الصديقين، وفهم النبيين. اللهم آمين.

اللهم صلِّ على سيدنا محمد النبي الأعظم، سيد العرب والعجم، الكاشف بدعائه الغُمَم، صلاةً تيسر بها مطلوبنا في وقت قريب، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

