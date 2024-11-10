رمضان عبد المعز: أعظم قضية تشغل المؤمن العقيدة والتوحيد

كتب- محمد قادوس:

أكد الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، أن أعظم قضية تشغل المؤمن هي العقيدة وإيماننا بربنا-سبحانه وتعالى- وقضية التوحيد.

واستشهد الداعية الإسلامي بقول الله- تعالى-" قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ".

وأضاف عبد المعز، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة" دي إم سي": أن قضية الايمان بالله والتوحيد غاية الأهمية للإنسان المؤمن والله تبارك وتعالى يقيم الحجة على أنه الالة الواحد في سورة الأنعام وخلق السموات والارض وجعل الظلمات والنور ولم يتعبه خلقهن.

وأوضح الداعية أن قضية التوحيد لما تقرأ سورة الأنعام هتلاقي أساليب متعددة تستخدمها السورة منها أسلوب التلقين، والرسول ينقل أوامر الله عز وجل في هذه السورة للناس وفي قضية التوحيد والعقيدة لا إله الا الله.