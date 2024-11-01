مجدي عاشور: الرسول قد يأتي في المنام بغير هيئته والشيطان لا يتمثل به ﷺ

كـتب- علي شبل:

تحت عنوان دقيقة فقهية، أعاد الدكتور مجدي عاشور، مستشار المفتي وأمين عام الفتوى، رده على سؤال سبق أن تلقاه من شخص يقول : هل مَن يَرَى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على هيئة مختلفة يكون هو رسول الله حقيقة؟

وفي رده يقول عاشور: رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام مِن أعظم النعم وأشرفها ؛ ولذلك فمن يراه لا تسعه الدنيا وما فيها ، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: "مَن رآني في المَنام فقد رآني حَقًّا ؛ فإنَّ الشيطانَ لا يَتَمَثَّلُ بِي" .

وأشار أمين عام الفتوى إلى أن العلماء اختلفوا في مَن يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صورة مختلفة عما ورد في سيرته العطرة:

فقال بعضهم لا بد أن يأتي في صورته الحقيقية.

وختم عاشور رده عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، مستشهدا بقول المحققين: الأكمل أن يأتي في صورته الحقيقية، وإذا جاء في غير هيئته، فهو رسول الله أيضا لأن الحديث مطلق في أن الشيطان لا يتمثل في أي صورة تنسب له صلى الله عليه وآله وسلم.. وتُفَسَّر هذه الصورة غير المكتملة بأنها على قَدْر قرب الرائي من حضرته .. وأنه ينبغي عليه الالتزام بحبه والعمل بسنته أكثر ليأتيه في الصورة الكاملة، ولكن مع الصورة غير المكتملة أيضًا هو سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم . فالمَرْئِيُّ واحدٌ ، وعينُ الرائي هي التي تختلف.

والله أعلم

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