أخواتي رفضوا يعطوني ميراثي؟.. وأمين الفتوى يوجه رسالة

كتب-محمد قادوس:

تلقي الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال من متصلة تقول، أن والدتها توفيت منذ 17 عامًا، وأن والدها توفي مؤخرًا، وأنها لم ترغب في أخذ أي شيء من نصيبها خلال حياتها، ولكن بعد وفاة والدها طلبت حقها من إخوانها لكنهم رفضوا، فماذا تفعل؟

وقال أمين الفتوى أن اللجوء إلى حكم بين الأطراف أمر عادي وليس فيه أي تعارض مع الأخوة.

وأضاف شلبي، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": من الأفضل أن يتم تحديد حقوق الشائلة بشكل رسمي من خلال جهة محايدة، حيث أن هذا سيساهم في تجنب الخلافات المستقبلية.

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