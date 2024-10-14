خاص| أمين الفتوى يحسم جدل فتوى المطرب عمر كمال

كـتب- محمد قادوس:

بعد طلب المطرب عمر كمال فتوى حول حكم الشرع في الغناء، ورأي الشرع في المال المكتسب منه، حسم الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الجدل الدائر مؤخرا بين الشيوخ وصفحات التواصل الاجتماعي.

في تصريحات خاصة لمصراوي، أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن التكسب من أي مهنة نابع من كون المهنة حلال أم حرام، لافتا إلى أن الغناء -كمهنة- هو في حقيقته كلام، فالحسن منه الذي لا يتعارض مع الأخلاق حلال، والقبيح منه الذي يتعارض معها حرام.

وعلى ذلك -يقول ربيع- فلو اكتسب الشخص من مهنته الحلال وأنفق، فنفقته مقبولة، وصدقته مثاب عليها.. والله أعلم.

وكان مطرب المهرجانات الفنان عمر كمال، فجر حالة من الجدل بين الشيوخ ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد رده على انتقادات البعض له لممارسة مهنة الغناء، وقولهم إن الله لن يقبل منه أي عمل خيري بسبب هذا العمل، مناشداً، خلال مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التيك توك: أنا عايز شيخ من الأزهر يرد عليا ويقول لي إذا كنت غلطان ولا لأ، لو غلطان هبطل أعمل خير تاني.

وتابع عمر كمال: أنا شايل مسؤولية فرقتي وعيلتي كلها وفاتح أكتر من 50 أو 60 بيت غير الناس اللى حواليه شايل مسوؤليتها طب أنا فلوسي حرام الناس اللي بتنتقد بقى عملت إيه في حياتها ساعدت ناس أو دفعت فلوس عمليات أو دفعت إيجار لحد، أنا بعمل كل ده ومش بطلع أتكلم في الخير.

وفي تعليقات وردود على طلب المطرب فتوى، نصح الداعية الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم بالقاهرة، الفنان، قائلًا: قائلًا: يا أخي عمر.. عمل الخير في حد ذاته شيء طيب وتؤجر عليه شريطة أن يكون من مال حلال، لأن الله تعالي طيب لا يقبل إلا طيبا، ومالك فيه شبهة الحرام لأن جزءا منه إنما تحصّلت عليه من فيديوهات فيها راقصات عاريات، وهذا لا يعني أن مالك كله مال حرام بل من المؤكد أن جزءا آخر منه قد تحصلت عليه من مصادر حلال.

وأضاف شاهين، في تصريحه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن الغناء في حد ذاته ليس حراما وإنما يتوقف على معاني كلماته والتصوير المصاحب للأغنية، فإن كانت الكلمات عادية وتصويرها خاليا من الرقص العاري كانت حلالا، وان كانت الكلمات خبيثة وتصوير الأغنية فيه عُري كانت حراما. والخلاصة، يقول شاهين: فإن استطعت أن تجنب المال الحلال لتنفق منه في أعمال الخير فافعل ولا يصدنك عن عمل الخير شئ، واجتهد قدر استطاعتك أن تتجنب الحرام وتتقي الشبهات، تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال.

ودخل على خط الأزمة الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، معلقا على التصريحات التي أدلى بها الفنان عمر كمال قائلًا إنها تعكس حالة من التوتر النفسي التي يشعر بها بعض الفنانين في المجتمع، خاصة عندما يتعرضون لملاحظات سلبية حول مصدر رزقهم.

وقال العالم الأزهري، فى تصريحات له: "إن الأعمال الصالحة لا تُقبل أو تُرد بناءً على ما يقوله الآخرون، بل تُقبل على أساس النية الخالصة لله"، مضيفا: "أقول لعمر كمال، وكل من يشعر بمثل هذه الضغوط: اعملوا الخير، وتوكلوا على الله، فالنية الصادقة والعمل الطيب لن يذهب سُدى، عليكم أن تظلوا مخلصين فيما تقومون به، وأن تدركوا أن النقد يجب أن يكون بناءً، وليس هدمًا".

اقرأ أيضًا:

هذه التصرفات لا تجوز فترة الخطوبة.. أمين الفتوى ينصح الشباب المقبلين على الزواج

يحشر الناس يوم القيامة عراة.. فما فائدة الكفن؟.. علي جمعة يجيب

بعد مقترح تجريمه.. ماذا تعرف عن "التخبيب" وحكمه شرعًا ولماذا حذر منه