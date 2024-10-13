الإفتاء تكشف عن أخلاقيات التعامل في الأزمات

كتب-محمد قادوس:

كشفت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن أخلاقيات التعامل في الأزمات، قائلة في وقت الأزمة ينبغي الرجوع إلى الله تعالى والتذلل إليه بالدعاء بكشف الضر ورفع البلاء.

وأضافت لجنة الفتوى بالدار عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك: الاعتقاد بأن الله وحده قادر على رفع البلاء من غير حول منا ولا قوة، وحسن الظن به سبحانه وتعالى.

وأوضحت، أن الأخذ بأسباب الوقاية وأساليب النجاة.

والتعاون والتكاتف والمشاركة فيما يعود بالنفع على الآخرين، والإكثار من فعل الخيرات.

وقالت لجنة الفتوى أن الالتزام بتعليمات الجهات المسؤلة، وحث الآخرين على القيام بها، وعدم التهاون في شيء منها.

والكف عن تناقل الأخبار السيئة وترويع الناس.

والحرص على تقوى الله تعالى وتجنب معصيته، ولزوم الاستغفار والتوبة عما قد سبق من الآثام.