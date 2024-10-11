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بالفيديو| خطيب المسجد النبوي: اللهم طهر الأقصى من اليهود الغاصبين وانصر إخواننا المستضعفين في فلسطين

03:11 م الجمعة 11 أكتوبر 2024

الشيخ الدكتور صلاح بن محمد البدير

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كـتب- علي شبل:

توجه خطيب المسجد النبوي الشيخ د. صلاح البدير، إلى الله عز وجل بالدعاء أن يطهر المسجد الأقصى من اليهود.

وقال خلال خطبة الجمعة اليوم بالمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة: "اللهم طهر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين وانصر إخواننا المستضعفين في فلسطين واكشف كربتهم واجبر كسرهم وأقل عثرتهم وفك أسراهم واشف مرضاهم".

وتابع "اللهم انصر إخواننا في فلسطين على الظلمة المحتلين.. واحفظهم وعجل نصرهم، اللهم اجعل دعاءنا مسموعا ونداءنا مرفوعا".

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المسجد النبوي صلاح البدير المسجد الأقصى فلسطين اليهود المدينة المنورة
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