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داعية إسلامي: المداومة على الطاعة تضمن أجرها حتى مع المرض أو السفر

كتب : محمد قادوس

03:46 م 06/06/2026

الشيخ مصطفى ثابت

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أكد الشيخ مصطفى ثابت، الداعية الإسلامي، أن من رحمة الله بعباده أن من داوم على طاعة أو عبادة ثم منعه عنها عذر كمرض أو سفر، فإن الله يكتب له أجرها كاملًا كما لو كان يؤديها.

وأوضح خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن هذا المعنى يتجلى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما رواه الصحابي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا مرض العبد أو سافر كُتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا»، مؤكدًا أن هذا الحديث يرسخ قيمة الاستمرار والنية الصادقة في العبادة.

وأضاف أن العلماء استدلوا بهذا الحديث على أن من اعتاد على عمل صالح وداوم عليه، فإن أجره لا ينقطع إذا حال بينه وبينه عذر خارج عن إرادته، مشيرًا إلى أن النية الصادقة في الاستمرار تكون سببًا في استمرار الثواب.

وأشار إلى أن من الأمثلة المعاصرة على ذلك ما حدث خلال جائحة كورونا، حين أُغلقت المساجد في بعض الفترات، فكان من اعتاد على صلاة الجماعة في المسجد يُكتب له أجرها كاملًا، حتى وإن صلى في بيته، طالما كانت نيته قائمة على الاستمرار.

وأكد أن الأمر نفسه ينطبق على الصدقات والأعمال اليومية، فمن كان يداوم على إخراج صدقة، ولو بسيطة، ثم تعذر عليه ذلك لظرف طارئ، فإن الله يكتب له أجرها، لافتًا إلى أن العبرة بالاستمرارية والنية وليس بكثرة العمل فقط.

وأشار إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من امرئ تكون له صلاة بليل فغلبه عليها نوم، إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه»، مؤكدًا أن هذه النصوص تبعث الطمأنينة في نفوس المؤمنين وتدفعهم إلى الثبات على الطاعة.


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مصطفى ثابت المداومة على الطاعة أجر الطاعة

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